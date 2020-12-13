繼先前以女性藝人為主的《乘風破浪吧姐姐》播出爆紅之後，有腦筋動的很快的製作單位再推出一檔改以男藝人為主題的《追光吧！哥哥》。節目同樣邀請多位不同年齡層的演員、歌手、主持人等男藝人參賽，競爭男團出道機會。

不過自播出以來，始終話題不斷。在近日播出最新一集節目中，汪東城在舞台上載歌載舞，沒想到在網路上引來一片負評，甚至還有人說：「全內娛的明星請給我記住，影片裡的每個舞蹈動作這輩子都不要碰，我拳頭硬了，大東」。

不少人覺得汪東城的表演有些油膩 (圖/ 微博)

其中讓不少網友崩潰的是地板動作。原本汪東城想做一個帥氣十足的地板WAVE，也因動作有一定的難度，從畫面上看的出來汪東城努力把最好一面呈現給觀眾，但網友似乎不買單，覺得動作看起來像在舞台上做「臀橋式」，看了好讓人尷尬。

不少人覺得汪東城地板動作有點像「臀橋式」 (圖/ 微博)

許多網友看了畫面還是忍不住說個幾句：「救命我嘔出城堡了」、「我做錯了什麼讓我看到這個」、「試能懂我…前一秒我逅在因為他唱《我應該去愛你》在懷念過去，下一秒他就開始地板動作…」。

(中時新聞網)