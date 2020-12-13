一場無法抵達現場的展覽，傳遞彰化古城的12處隱藏個空間，從12日起每天晚上8點在「出城藝術」臉書社群播出，掀起另類追劇熱潮，以整座傳統古城的奔放奇想的當代藝術，掀起了觀賞人好奇「這是彰化？」策展人直說，不必去找了，祕藏展間現場不開放。

第4屆出彰化城藝術展「無域之城」以藝術手法再次顛覆對彰化古城的想像，12日在策展人陳俊德醫師、市長林世賢、議員溫芝樺及藝術家等見證下，在彰化市南瑤宮地窖特展室啟動，特別的是，這是場不用到現場的展覽，「無域之城」用線上影片方式展覽，以整座彰化傳統古城為域。

策展人陳俊德醫師說，聽過追劇，有人追展嗎？在疫情時代，思考另種展覽的可能性，透過線上展覽，呈現了12個不一定要抵達，卻又真實存在的實境場域，隱藏在城中某處祕不示人的空間中。

「無域之城」，藉彰化扇形車庫為意象的連結，向外呈扇形輻射出12列軌道，連結至表現古城風貌面向的12處景點建築，每位藝術家在各自對應建築空間裡，探索另個轉化空間，另成充滿奇想的世界。

12日首播第一集，創作者丁建中以王長發古樓為發想，拍攝「幽盪之堂」，接著還有古老的寺廟地窖、隨光影幻化幾何的紅磚圖書館、舊集會堂的閣樓一隅、修復古碑的密閉樓層、收藏藥籤的深鎖廂房、曇花旁的老屋咖啡館、跨越陰陽的殿前階梯、宅邸深院的古樓茶席夜、樂友雅集的曲館餘音、舊鐵路宿舍的暗櫃窗景、記憶裡的巷弄老旅館、曉寺鐘聲裡的消失院落等，讓人有意想不到的亮點。

(中時 )