國外最新醫學研究指出，若是外科醫生在「生日當天」替病患開刀，很可能會受到私人因素影響，無法完全集中精神，容易匆匆忙忙就結束手術，這也導致病患在術後的死亡率，比起其他日子高出1.3%。

日本慶應大學、美國加州大學洛杉磯分校、哈佛大學醫學院等多名學者，攜手合作此研究計畫，針對美國2011至2014年間，65歲至99歲共98萬名患者為對象，在術後30天內的死亡率，以及執刀外科醫生4萬7489人的數據進行綜合分析。

在控制病患的年齡、性別與疾病的嚴重程度等因素下，發現同一名外科醫師在生日當天執刀的病患中，30天內的死亡率為6.9%，比起生日以外日子的5.6%，還要高出了1.3%。

團隊進一步分析指出，可能是因為執刀醫師在生日當天收到來自各方的祝賀訊息，造成注意力不集中，或是為了要趕赴生日派對，急忙完成手術之下，進而影響到病人的復原情形。

慶應大學特任助教加藤弘陸表示，透過找出影響醫師手術表現的原因，有助於提升醫療品質，確保病患都能得到專業的醫療照顧，這份研究10日已經刊載在英國醫學期刊（British Medical Journal，簡稱BMJ）中。

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(中時新聞網)