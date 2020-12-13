因香港實施國安法受到美方制裁的香港官員因無法使用銀行帳戶與信用卡，只好領取現鈔擺放家中，由於現鈔有使用不便與安全問題，受制裁官員最近改變做法讓薪資直接進入配偶帳戶，完全由另一半管理家庭錢財與支出。

據《南華早報》報導，一位受到美國制裁的香港高層官員表示，自從美方對香港官員進行制裁後，很多官員在美國的資產被凍結，美國的銀行被禁止與受制裁者進行交易，很多官員在今年10就被銀行要求關閉帳戶。因此薪資與各項收入皆無法入帳，只能以現鈔形式領取，極為不便。

對關閉受制裁香港官員銀行帳戶的做法，當地最大的貸款機構滙豐銀行拒絕發表評論。（圖／本報檔案照）

報導說，過多的現金放在家中也是個麻煩，香港特首林鄭月娥日前亦曾透露，她已經沒有銀行賬戶，只能以現金形式領取工資並進行消費，成堆的現鈔放在家中的抽屜裡。

受到美方制裁29名現任和退休之一的港府官員表示，他被迫關閉銀行帳戶後，畢生積蓄都轉到了妻子的帳戶上，他的信用卡也無法使用，每月的薪資都直接進入妻子的銀行帳戶，由妻子負責所有家庭開支，包括他的手機賬單，日常購物或外出就餐時都得妻子買單。

報導指出，受制裁影響的香港官員可以選擇以現金形式領取工資，或將工資轉入家人的銀行帳戶，也可以讓由政府保管，等需要時再領取。其他受制裁官員指，起初有些銀行不要求關閉帳戶，但限制很多銀行服務，例如網路銀行、海外匯款與信用卡等。但10月以後，都被要求要關閉帳戶，其中也包括與美國銀行有往來的大陸附屬銀行

香港金融管理局對此回應稱，還沒有收到相關的投訴，也拒絕對此發表評論。在處理受制裁官員帳戶時，渣打銀行稱將遵守相關法令，滙豐銀行則拒絕發表評論，香港中國銀行亦未回覆詢問。

(中時新聞網)