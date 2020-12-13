烏克蘭車諾堡核電廠在1986年發生爆炸，車諾堡事件成了第一個被國際核事故分級表評為最高第七級的災變，由於核輻射外洩導致該區荒廢多年，近年因為黑色觀光風盛行，加上網紅推波助瀾，許多探險者慕名一探究竟。15日是車諾堡核電廠關閉20周年，烏克蘭官員擬向聯合國教科文組織（UNESCO）申請把核電廠列入世界遺產，希望能把悲劇地點變成旅遊景點。

1986年核災發生後，大批居民被迫撤離，車諾堡地區自此彷彿被時間定格，不僅不見人煙、建築、景觀也都停留在前蘇聯時代。

文化部長特卡琴科（Oleksandr Tkachenko）表示，當年破損的4號核反應爐已在2016年覆蓋水泥罩防止核輻射外溢，未來100年都安全，希望成為世界遺產後能提升至每年100萬遊客到訪核電廠。他又稱，此舉能將禁區推廣成具有記憶的地方，警惕世人避免核災難再次發生。以及改善當地蕭條經濟，保護1986年留存至今的前蘇聯式老舊建物。

核電廠去年有達12.4萬人遊覽，其中外國遊客有10萬人。特卡琴科指大量遊客湧入，證明核電廠對世界各地人士的重要。烏克蘭政府計畫最快在明年3月向UNESCO提出申請，最遲會在2023年決定。

(中時 )