「先炒牛肋條」再煮才香醇 好冷！來碗暖胃羅宋湯

羅宋湯又稱紅菜湯，發源於烏克蘭的濃菜湯，多以甜菜為主料，加入馬鈴薯、紅蘿蔔、牛肉塊等熬煮，冬天最適合湯頭濃郁又暖胃的湯品。YouTuber「簡單哥」以把複雜的料理簡單化為宗旨，教大家如何輕鬆簡單做出美味的料理。

簡單哥表示先將牛肋條炒過增加它的香氣，再加入番茄糊及黑胡椒持續拌炒，待混合均勻後，即可加入1000c.c.水燉煮20分鐘。

第二部分將紅蘿蔔、西芹、洋蔥、月桂葉、蒜頭一同翻炒，待炒出香氣後，加入切塊後的馬鈴薯、去皮番茄及高麗菜，讓羅宋湯的口感更有甜味。最後將燉煮好的牛肋條湯倒入鍋中，攪拌均勻以中小火燉煮至湯呈現稠感，調味完即可上桌。

試喝後的簡單哥直呼，這是我喝過最好喝的羅宋湯，加上軟嫩的牛肋條，讓他實在受不了。網友也回應，「因為疫情都被關在家,羅宋湯是我的最愛,我一定會照著做,謝謝你的分享! 」、「看了好餓」、「冬天來碗暖湯，暖心又暖胃」、「跟番茄湯又有點不一樣，但都好喜歡XD」。

(中時新聞網)