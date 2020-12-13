警政署165反詐騙專線發現，詐騙集團手法持續精進，假借退還曾遭詐騙款項為由，對已遭詐騙的被害人再施以詐術，不僅造成民眾財產損失，更造成民眾因二度被騙而心靈受創，手段可惡至極。高雄戴姓女大生就被詐團剝好幾層皮，被以幫助討回損失，又騙走她10萬元。

警方表示，本月初高雄市20歲戴姓女大學生接到詐團假冒的網路偵查員女警來電，先詢問戴女是否曾遭到詐騙，戴女因確實曾遭詐騙，便如實回答。假女警表示因已抓到詐騙車手，經查其詐騙紀錄，得知戴女是被害人之一，故來電通知可將之前遭詐騙款項領回，並可協助聯繫銀行客服，進行後續退款。

數分鐘後，戴女即接獲詐團假冒的銀行客服人員來電，表示為確認戴女為遭詐帳號開立者，要求先匯新台幣5萬0001元的款項作為「驗證」，若確認無誤，就會將之前遭詐款項連同此筆驗證款項一併匯回。戴女不疑有他，按指示匯出。

詐騙集團見戴女配合度高，食髓知味，客服又再指示匯款，作為「雙重確認」，戴女雖存疑，仍依指示匯款，事後再也沒接到任何網路偵查員或銀行客服來電，向165諮詢，才知又被騙，總共損失10萬0002元。

無獨有偶，高雄另名22歲李姓女子，月初同樣接獲聲稱警方來電，因李女11月時與哥哥網路購買手機遭詐2萬5000元並報案，接獲詐團假冒的警方來電便信以為真。假警察向李女表示查到其與哥哥遭詐騙的款項，將由銀行人員聯絡退款事宜。

假行員告知李女1組「系統代號」與「密碼」，實際上所謂的系統代號，根本為「銀行代碼」欄位，所謂密碼，則是「轉帳金額」欄位，李女完全聽從指示輸入「系統代號」與「密碼」，竟連續於ATM匯款4筆、網銀轉帳7筆。總共遭詐金額高達43萬餘元。

警方呼籲，如曾遭受詐騙損失財產，案件必經訴訟程序，遭騙金額更不可能由警方片面透過電話通知退款，或由銀行行員甚至客服直接指導操作ATM或網路銀行完成退款。詐騙話術變化多端，民眾一定要小心謹慎，以免二次受騙上當。

(中時 )