冬天到了，藥燉排骨、薑母鴨、麻油雞都成為眾多人暖身補品之一，很多人搭配豬油拌麵線或滷肉飯一起享用。YouTuber「樂咖ㄟ灶咖」於頻道分享蔥油香十足的豬油拌麵線，讓一道普通的麵線，也能成為桌上主角。
將麻油、雞粉及蔥花、蒜頭，分三個步驟加入碗中調味，其中麻油先以小火燒至微微冒煙，逼出麻油香氣，再將蔥花及蒜頭切碎，全部攪拌均勻後，加入適量的紅蔥頭酥混合即可。樂咖建議紅蔥頭酥內豬油含量高一點，可以讓麵線口感更滑潤。
市面上的麵線百百種，粗細或是鹹淡都有，樂咖表示一定要自己嚐過再依據口味做更改，若是太鹹可以加水稀釋，若是太淡可以加鹽或是糖調味，過程中可以加入一碗冷水增加麵線的Q彈度。濾乾後與醬料攪拌均勻即可上桌。
一道簡單的料理大人小孩都適合，樂咖說道料理重點在於醬料的水分大約為麵線三分之一的量,因為麵線容易吸乾水分，所以豬油及醬料水分的量應注意，避免麵線過乾影響口感。
(中時新聞網)
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