嫦娥要回地球了。中國大陸的月球探測器嫦娥5號，已完成收集月球岩石的工作，並且點燃返航火箭，與繞月軌道上的太空艙對接並朝地球返航，大約在3天後會抵達地球上空。

美聯社報導，中國國家航天局(CNSA)在社交媒體公布，嫦娥5號探測器在運行一星期之後，進入返航程序，它點燃了4具引擎，出力約22分鐘，才擺脫了月球引力。

嫦娥5號的登陸器在本月初成功降落在風暴洋(Oceanus Procellarum)附近的呂姆克山（Mons Rumker），該地區被認為是古代火山活動的痕跡，嫦娥5號在此地收集了大約2公斤的月岩樣本。

嫦娥5號返航艙與繞月軌道器對接。(圖/美聯社)

3天之後，嫦娥5號的回收艙將與服務艙脫離，衝入大氣層，然後在啟動降落傘穩定降落在內蒙古地區。預計將會有CNSA的人員於附近等候。

這場任務將是人類自1976年的蘇聯月球24號(Luna 24)探測船後，再一次帶回月球岩石樣本，因此非常珍貴。美國已表態希望中國大陸能夠共享科學研究成果。

這是中國大陸一系列雄心勃勃太空計劃的一環，他們期望月球探測與火星探測。其中月球任務又更多一些，還包括建立一座永久月球基地的設想。在此之前，大陸準備先建設一座自主的軌道太空站「天宮」，最快將於2022年開始運作。

(中時新聞網)