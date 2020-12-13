（澳幣對美元匯率在2020/12/11達到兩年半新高。圖／摘自XE.COM）

新台幣對美元匯價，上周交易日的盤中時間可以買到28.161元，強勢新台幣讓民眾好生快樂，但外銀估美元指數還有二成的貶幅，國人把強台幣換成弱美元似乎也不是正確的投資選擇。從外匯市場的近期表現，外銀財富管理長期看多澳幣，上周五（12/11）澳幣對美元來到0.7568，為前波2018年6月間的高點，估計本周走勢將稍加整理，一旦出現較低價的澳幣，將成為國際匯市的近期集焦點。

從今年3月疫情高峰的股匯市谷底起算，澳幣對美元從0.574起漲，迄今三個季度期間一路向上，僅分別在9 月底、10月底出現兩次「有感回頭」到0.702，也不見有因為澳洲疫情反覆大流行而放緩，順著美元走貶反向走強，現在已來到兩年半前的新高。

對持有新台幣的國人來說，今年來享受台幣對美元走強的「強台幣」種種好處，買境外基金有匯利、繳美元保費也能意外賺匯差，殊不知現在用「強台幣」兌換「強澳幣」，也能有獲利空間！澳幣對美元匯率走強的這一陣子，台幣對美元也在走強，9月至今台幣對澳幣愈來愈強，國人可用更少的錢買到一直在升值的澳幣，以台灣銀行牌告匯率資訊來看，9月1日以台幣購買澳幣匯率為22.22，12月11日僅21.85。

渣打銀行財富管理分析，近期以來商品價格普遍上漲，支撐澳幣的表現，這正是澳幣的「大宗商品貨幣」本質，自從澳幣突破0.7515的阻力以來，澳洲最大出口項目的原油與鐵礦砂價格雙雙走揚，伴隨美元展開疲弱走勢，澳幣看來進入長期走多。惟，該團隊仍提醍，短線上澳幣已進入超買情況，上周再一波急升恐已面臨需要整理籌碼的時候，下個阻力位於0.7675。

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