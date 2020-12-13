新冠肺炎疫情衝擊全球，人們社交生活大受影響，生活模式也有些轉變，根據調查，今年充氣娃娃在美國的需求量上升，其中紐約的銷量大爆炸，較去年成長65%，一間充氣娃娃公司甚至稱，公司在紐約的銷量大幅成長218%。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日星報》（Daily Star），根據充氣娃娃銷售網站Silicon Wives統計，受新冠肺炎疫情影響，2020年美國充氣娃娃的銷售量較2019年成長了25%，其中紐約市的需求量居全美之冠，Silicon Wives的充氣娃娃在紐約的銷量較去年成長了65%，其次是洛杉磯、芝加哥、達拉斯。

不過另一家充氣娃娃品牌SexDollGenie提供了更驚人的銷售數據，指出該公司的產品今年在紐約市的銷量爆炸性成長218%。值得注意的是，兩間公司都指出，布魯克林區居民對充氣娃娃的需求量顯然高過紐約其他地區，以Silicon Wives的商品而言，布魯克林區的客戶佔了50%，SexDollGenie的布魯克林區客戶佔了全紐約銷量的38%。

這些矽膠情人要價不斐，一尊真人大小的充氣娃娃售價高達2,000至3,000美元（約新台幣5.6萬元至8.4萬元）。

Silicon Wives公司老闆吉爾（Bryan Gill）表示，愈來愈多男性因為尋求較不複雜的性滿足而轉向充氣娃娃，他也預期，比起和真人過節，今年可能很多人寧願和矽膠情人共度聖誕假期。

(中時新聞網)