國藥集團旗下中國生物公司（簡稱國藥中生）董事長楊曉明近日指出，國藥中生研發的新冠肺炎疫苗，目前已經在10個國家和地區展開三期臨床試驗，近6萬人入組試驗。隨著二期工廠於12月內建成，2021年將達到新冠疫苗產能10億劑。

環球時報報導，楊曉明12日在北京地壇醫院感染性疾病專科聯盟2020年學術會議中表示，截至11月26日，全球已有48個新冠疫苗進入臨床試驗，其中11個進入三期臨床試驗。大陸有4個疫苗進入三期臨床試驗，包括3個滅活疫苗、1個病毒載體疫苗。

楊曉明又指，試驗證明，接種國藥中生研發新冠疫苗的受試者，其血清可與國際多株流行病毒株產生交叉中和保護，顯示該疫苗對全球多地的新冠病毒感染可起到保護作用。

目前國藥中生已經在10個國家和地區開展三期臨床試驗，入組近6萬人，尚未發現抗體依賴性增強現象（ADE現象）。目前，國藥中生在北京、武漢的兩處工廠新冠疫苗合計產能可達每年3億劑。二期工廠預計2020年底完成建設，2021年將達到產能10億劑。

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