自救壁癌貼壁貼反更慘！正確治壁癌防霉3撇步

台灣屬於海島型國家，梅雨季節潮濕並位於地震帶，地震的搖晃容易使牆面產生裂縫，使水氣進入，導致壁癌在台灣十分常見。YouTuber「豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁」於頻道分享DIY清除壁癌，表示預防壁癌發生，防水止漏是主要關鍵，平常就要做好除濕、防霉的工作。

壁癌會使家中牆壁油漆脫落起泡，嚴重的話會對建築物鋼筋造成腐蝕，影響家的安全。居住在壁癌環境，長期下來容易影響身體或是過敏兒的健康，吳霈蓁表示，首要是找出問題的源頭，評估是否適合自己清除，若是嚴重還是請專業人員協助。

利用刮刀將壁癌完全刮除，使用於賣場購入的壁癌清潔劑第一層防霉，吳霈蓁表示可以將範圍擴大，以避免黴菌長出，依序上完防水層及抗鹼底漆，完成後擦上與原牆壁相似顏色的油漆即大功告成!

對於DIY除壁癌讓網友看法兩極，有人認為民眾自行處理無法真正根除黴菌，也有網友認為，DIY教學十分有用，可以嘗試看看。但不論哪種解決辦法都應該注意自我安全，以避免少了健康又破財。

(中時新聞網)