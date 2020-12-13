台灣全力爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，外交部今天表示，我國目前與11個CPTPP成員國正進行非正式的諮商程序，各會員國態度均相當正面，一旦完成與所有會員國的非正式諮商，我方定將依程序正式遞件申請入會。

蔡英文總統日前宣示將爭取加入CPTPP，但網路上卻傳出「政府根本沒有向CPTPP提出正式申請、中國打壓不給進」等言論與圖片。

外交部副發言人崔靜麟表示，根據CPTPP入會的程序，新會員國必須先與所有會員國完成非正式的諮商，取得共識後，才能正式向CPTPP遞件提出申請；CPTPP執委會接獲申請文件後將成立工作小組，進行實質討論與審核。

他說，我國目前與11個CPTPP成員國刻正進行非正式的諮商程序，各會員國皆已清楚瞭解我方爭取入會的決心與步驟，態度均相當正面；一旦完成與所有會員國的非正式諮商，我方定將依程序正式遞件申請入會。

外交部表示，台灣加入CPTPP對於國家的經濟發展至關重要，且與相關會員國可建立互惠互利的經貿合作機會。政府由衷希望各界人士齊心同力，摒除成見，團結一致，對外共同爭取最大的國家利益。

(中時 )