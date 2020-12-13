怎麼選擇最好的食物，現代人的答案是買有機的。但有機食品售價不便宜，並非許多家庭可以負擔。對此，美國有非營利團體提出一份清單，其實有15種蔬果即使不是有機，它們也相對乾淨安全，一般人也都消費得起。

美國網站《giving assistant》報導，大家一直在尋找如何購買最好的食物，例如有機水果和有機蔬菜。但是，想嘗試購買有機食品而不花大價錢，還有其他途徑可選擇，透過蔬果的農藥殘留量資訊，我們一樣可以買到較乾淨的食物。

美國環保工作團體（Environmental Working Group，簡稱EWG）公布一份2020年的食品清單，指出傳統方式種植的15種蔬果，也是值得信賴選用。水果類有酪梨、芒果、鳳梨、奇異果、木瓜、香瓜、哈蜜瓜、葡萄柚；蔬菜類則有玉米、高麗菜、毛豆、洋蔥、蘆筍、茄子、白花椰入選。不過，EWG也指出，美國出售的大量甜玉米，木瓜和櫛瓜是由基因改造的種子所栽培，如果要避免買到基改食品，最好購買這些作物的有機品種。

除此之外，還有一些選購小撇步，果皮較厚的通常較無農藥殘餘問題，如果是要整顆入口的水果，如草莓、蘋果、藍莓等，仍以選購有機的較有保障。

(中時新聞網)