柳川台灣大道到民權路段沿岸很多樹木枯黃，質疑市府未盡照顧；水利局強調，時序入冬加上兩側建案超抽地下水等，方造成枯黃、並未枯死。（陳世宗攝）

台中市在柳川首度推出耶誕水舞燈光秀，搭配鐳射光投影生動耶誕意象吸引民眾目光。市議員何文海13日說，柳川台灣大道到民權路段沿岸很多樹木枯黃，質疑市府未盡照顧；水利局長范世億說，時序入冬加上柳川採水撲滿設計，兩側建案超抽地下水等，方造成枯黃、並未枯死。

何文海指出，柳川是前市長林佳龍任內的重要政績，目前市府也在柳川及綠川辦耶誕節活動；柳川不僅是市民進出台中市區的必經之地，更是台中市門面；他看到樹木枯死的畫面覺得很難過，中部已2、3個月未下雨，研判疑似市府權責單位未善盡養護之責，方造成樹木枯死。

范世億指出，柳川是採「水撲滿」設計，種在柳川兩側斜坡的樹木，根部會吸收地下水滲出來的水分，因附近營建工地基地施工抽取地下水，導致地下水位下降，加上中部地區近幾個月沒有明顯降雨，又逢冬季落葉期才會出現枯黃現象；經樹醫師研判，應是季節性的落葉、並非枯死。

水利局強調，柳川兩側斜坡樹木枯黃問題，該局目前採每週3次頻率的人工抽取河道水澆水方式，確保植栽生長所需水量；近期並將邀集樹醫生協助柳川河道兩側斜坡樹木的健檢。尤其如兩側斜坡草皮目前枯黃，但草皮並未枯死，俟明年春季草皮又會重新萌芽。。

(中時 )