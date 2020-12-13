埔里五福宮遶境半夜1:30放煙火長達3分鐘，引爆民怨。（民眾提供）

南投埔里五福宮昨天舉辦遶境活動，持續到今天凌晨，並在1點30分施放煙火，嚴重影響居民安寧。許多埔里人一早醒來發現遶境路線遺留大批垃圾，更是氣炸。埔里鎮長廖志城臉書遭留言灌爆，緊急出面澄清，已針對宮廟活動脫序行為開罰。

埔里五福宮遶境活動路線出現大批垃圾，鎮公所開罰。（民眾提供）

這場遶境活動匯集大批陣頭參與，從白天開始到深夜鞭炮聲不斷，一直到今天凌晨1點半還在放煙火。凌晨長達3分鐘的百萬煙火秀讓許多埔里人徹底崩潰，分局派出所電話接不完，埔里鎮上廖志城的臉書被抱怨留言灌爆。臉書埔里相關社團上民眾紛紛表達強烈不滿：「已經半夜1:30還在放!是打仗了嗎？」、「有想過半夜炮放成這樣，家裡有老人幼小兒童，不會驚嚇過度嗎？」、「鎮長您是睡著了嗎？」、 「氣死人，早上4：00左右要上班，半夜吵到睡不著」。

埔里五福宮遶境活動路線出現大批垃圾，鎮公所開罰。（民眾提供）

沒想到天一亮，遶境路線街邊出現各式各樣的垃圾，活動主壇旁邊的信義路沿路都是金紙、炮盒、檳榔渣等垃圾，仁愛公園旁還出現了小型垃圾山。地方社團抱怨文炸鍋，有居民痛批「大清早埔里變成垃圾城」、還有民眾po出監視器指控有人在門口小便、遶境人士闖進店家自己開電扇。埔里宏仁國中附近社區，昨晚在遶境活動期間發生上千戶停電事件，民眾質疑是煙火燒斷電線肇禍。甚至有鎮民說這簡直是萬華青山宮事件翻版。廟會失序行為，造成民怨沸騰。

埔里五福宮遶境活動路線出現大批垃圾，鎮公所開罰。（民眾提供）

埔里五福宮遶境活動期間，部分地區停電超過上千戶，民眾質疑是鞭炮燒斷電線。（翻攝 臉書社團 埔里人）

埔里鎮長廖志城稍早表示：遶境活動對鎮民造成生活上很大的干擾與困擾，深夜施放煙火、違規佔用馬路以及隨地便溺等行為，會建請主管機關認定裁罰。而針對對亂丟垃圾，鎮公所清潔隊也已經開出罰單，未來對於有不良紀錄的宮廟，要申請遶境路權時會從嚴審核，也已經要求宮廟團體負起善後責任。

(中時新聞網)