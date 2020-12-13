特斯拉受困沙灘

今天下午在台東金崙沙灘上，1部百萬電動車「特斯拉」，車輪深陷沙灘動彈不得，據說是國內某知名3C通路商大老闆的車主，只好尷尬求援，最後出動怪手協助才脫困；警方呼籲民眾不要冒然把愛車開上沙灘。

今天下午3點多，1名男子開著百萬電動車「特斯拉」，載著全家到台東出遊，見金崙海邊景色美麗，又看到沙灘上有車輛，就將車開往海邊，未料，車子愈開車輪就陷入沙子中，動彈不得，只好尷尬求助，原本1輛箱型車利用繩索嘗試拖拉，但因輪胎陷入沙子太深只好作罷。

後來請來怪手，利用繩索慢慢拖拉移動，才順利將車拖離沙灘中，讓特斯拉車主鬆了一口氣，頻頻向協助人員道謝。據參與協助救援的在地民意代表指出，該車主為國內某知名3C通路商大老闆。

警方表示，年初至今已發生3件電動車受困沙灘的案件，其他車輛也有25件，不包括民眾自行處理，或著是通報消防單位，恐怕車輛受困數字會更多，如果不是特殊車輛，呼籲民眾不要開車或騎車冒然開往沙灘。

台東保養廠潘姓業者指出，並不是所有4輪驅動的車都可以跑沙灘，因為現在許多車輛配備雖有4驅系統，但僅限於碎石或崎嶇不平路段行駛使用，碰到海邊細柔的沙灘，可能就會「調車」風險，建議跑沙灘，還是以傳統4輪驅動吉普車、得利卡箱型車或小發財等車輛，比較保險。

(中時 )