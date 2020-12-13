南投縣埔里鎮五福宮法信壇12日辦遶境，從深夜放煙火到13日凌晨2時，聲音之大擾人清夢，引爆民怨。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

北部日前青山宮廟會遶境，鞭炮聲未控制引發民眾打爆1999，宛如該事件翻版，南投縣埔里鎮五福宮法信壇12日辦遶境，直至13日凌晨2時仍在放煙火，聲音大到附近居民無法入睡，引爆民怨，廟方13日公開道歉；埔里鎮公所則表示，已依法開罰，未來將從嚴審核。

埔里祈安清醮甫圓滿結束，在地五福宮法信壇也延續建醮活動，12日辦理遶境，卻在期間不斷燃放煙火、鞭炮，直至深夜也沒停止，吵到附近居無法安民！此外遶境隊伍沿路也未適當處理垃圾，路經之地飲料、瓶罐、便當廚餘等垃圾四散，更有民眾指控有人隨地便溺，引爆民怨！網友紛紛至埔里鎮長的臉書反應。

針對指控五福宮13日表示，廟方透過道歉啟事向大眾公開致歉，有安排信眾壓後清潔路面，但因參加人數太多，而有沒及時打掃到的地方，隊伍也拖太長沒掌控好結束時間，並在夜間、凌晨放煙火，造成大家困擾深感抱歉。

埔里鎮長廖志城表示，該遶境嚴重干擾鎮民生活，第一時間就告知主辦單位立即改善，廟方種種爭議行為如煙火施放、人員隨地便溺等，已建請主管機關認定裁罰；針對亂丟垃圾，鎮公所清潔隊依廢棄清法開出罰單，往後針對有不良紀錄之宮廟遶境路權申請，將從嚴審核，保障民眾夜間安寧。

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