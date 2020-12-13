眼見正規賽最後關頭遭到璞園建築不可思議追平，硬把比賽帶入延長，台啤洋將米勒決定不再夜長夢多，在延長賽包辦關鍵6分，帶領台啤83比79險勝璞園，台啤摘開季4連勝，又跟勝利擦肩而過的璞園，苦吞開季5連敗。

下半場一度領先16分的台啤，打到末節還剩50秒，仍保有7分領先優勢，沒想到接下來台啤前鋒朱億宗接連發生兩次傳球失誤，讓璞園菜鳥前鋒盧峻翔在最後15.1秒內連拿7分，奇蹟般追平比數，也把比賽逼入延長。

「賽前早已提醒球員，璞園有了內線支柱（洋將喬丹）後，整體實力都提升了，我們沒鬆懈空間，」台啤總教練周俊三說，「朱億宗最後那兩次傳球失誤，除了隊友走位不夠果斷，傳球力道也太輕，有待回去檢討改進。」

米勒最後拿下全場最高30分，外加12籃板、3火鍋，台啤隊長蔣淯安也有16分、10助攻的雙十演出，其中包含最後16.5秒的兩罰俱中，幫助台啤總算穩住場上勝局，不過蔣淯安賽後坦承，整場比賽都在帶傷奮戰。

「周四對上九太，我的脖子就拉傷了，結果今天在場上又被拉到，造成我在板凳席，都只能慢慢橫向看著隊友，整個脖子就像被掐住，」蔣淯安說，「朱億宗最後那兩個失誤，連我都看到傻眼，這種失誤確實不太應該。」

今年SBL選秀第4順位被璞園選上的盧峻翔，昨天打出生涯代表作，全場投17中9，含三分球投10中4，攻下生涯新高26分，其中末節包辦18分，璞園簡直靠他一己之力追平，可惜他在延長賽僅靠罰球拿到2分。

(中時 )