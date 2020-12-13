國安會秘書長顧立雄與妻子經濟部長王美花，10日晚間9時座車行經仰德大道發生車禍，因地點在日本台灣交流協會代表官邸附近，引發各界關注，而王坦承兩人確實與日方會面，但否認與核食開放有關。對此，藍委鄭麗文認為，應該不只他們2人出席。

鄭麗文12日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，她也曾經去日本駐台代表家裡吃過飯，並分享相關經驗，但她話鋒一轉至出，應該是國安會秘書長被邀請，不太可能邀請王美花，因為國安會才是負責國防外交，但剛好她又是經濟部長，邀請一家人結果就全部都有了。

鄭麗文認為，不會只有他們夫妻倆出席，只有他們很奇怪，一定還有其他的人，譬如說外交部的人，因為晚宴是坐滿一桌，只有兩人很奇怪，「像我們上次去也是五六個人」。她還質疑，「我不太相信沒有談核食，那不然談什麼呢？閒話家常嗎？不可能，因為這是很正式的官方邀宴場合」，同時，鄭麗文還問起臺灣日本關係協會會長邱義仁有沒有出席。

鄭麗文強調，基本上不會只有他們兩個，而且去的一定是外交高官，或者是國防部相關非常高階的官員，談的是台日關係的核心問題，或是對方想了解彼此對於世界局勢的態度，比如美國總統換人，「經濟部長都去了，不開口問CPTPP，也非常奇怪吧？你還真的以為你是顧夫人去那邊陪吃的嗎？這不是非常詭異嗎？」

鄭麗文指出，沒談CPTPP，也沒談核食，「那去那邊談什麼？釣魚台嗎？我不相信？不然你要去談什麼我問你？」她認為王美花有觸及這些議題，「我高度懷疑王美花說謊，你可以說基於外交禮儀，我不方便講談了什麼，不可以說我沒有談」。此外，鄭麗文也駁斥邀約時間的說法，並直言現在大家會這麼敏感，就是因為已經被萊豬突襲一次，不想又再被核食突襲。

(中時新聞網)