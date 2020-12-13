屏東縣政府13日邀請66名小胖威利症病友及家屬，搭乘「罕見疾病病友畫作」藝術公車一日遊屏東。（潘建志攝）

屏東縣政府13日邀請66名小胖威利症病友及家屬，搭乘「罕見疾病病友畫作」藝術公車一日遊屏東，病友蘇亦禾（中）及媽媽，開心與縣長潘孟安（左）在自己畫作的公車前合影。（潘建志攝）

屏東縣政府今年辦理「我的城市，我的行動美術館」藝術公車活動，推出「世界名畫」及「罕見疾病病友畫作」二波藝術公車，大受好評。縣府13日邀請66名罕見病友及家屬搭乘藝術公車一日遊屏東，小胖威利症病友蘇亦禾搭乘自己畫作的公車，非常開心。

縣府6月以行動美學概念推出「世界名畫」藝術公車，將達文西、梵谷、畢卡索等畫家名作彩繪在屏東客運公車上，在全縣趴趴走；11月與罕見疾病基金會合作推出第二波藝術公車，以9名病友畫作彩繪到10輛公車上，充滿生命力的畫風讓人震撼。

為了鼓勵罕見病友多走出戶外，並有機會搭乘自己畫作的公車，縣府13日邀請66名小胖威利症、唐氏症、自閉症、身心障礙者及家屬，搭乘2輛彩繪公車到屏東縣總圖及台灣原住民族文化園區一日遊。

其中「韓國釜山國際煙火節」藝術公車，是小胖威利症病友蘇亦禾的創作，作品筆觸細膩、色彩豐富，畫風奇幻又現實，充滿繽紛色彩的異想世界。亦禾看到自己畫作的藝術公車時非常開心，目光一直離不開，還問媽媽說「上車後還看不看得到？」

蘇媽媽說，亦禾4年級時開始引導他畫畫，先送到畫室學習，後來自己指導。亦禾喜歡亮亮的東西，很喜歡看煙火，知道自己的畫作被放到公車上時很意外，沒想到會這麼漂亮。

縣長潘孟安也到場送病友、家屬上車，他說，照顧罕見病友需要付出更多心力，家屬無論是身體或心理都有壓力與情緒，需要有緩解的管道，多進行戶外活動對病友及家屬都有幫助。

小胖威利病友關懷協會理事長蔡立平說，透過繪畫能讓病友穩定情緒，對抗身體強烈的飢餓感，並讓手部小肌肉穩定。藝術公車讓病友畫作被更多人看見，讓病友及家長感到光榮。

(中時 )