穀保家商化身的新北市藍今天在新北富邦U18棒球邀請賽以20比0、7局「扣倒」宜蘭縣，先發投手林佳緯先發5局僅被敲1安、投出7次三振，無失分拿下勝投，自評表現還可以接受，「不管是球速還是位置沒有到很好，希望最快球速能提升到140公里。」

新北市藍首局就靠著3支安打、5次保送，打了12人次攻下6分，3局下更是一口氣攻下12分，除了打線有發揮外，先發投手林佳緯及曾宥叡2人聯手賞給對手7顆「鴨蛋」、投出13次三振，全場僅被宜蘭縣敲出2支安打。

林佳緯今天先發5局用76球，僅被敲1支安打、投出7次三振、2保送，無失分，新北市藍總教練周宗志表示，原本就設定讓他投5局、80球，或是球數先到就換下，「他有達成目標，但比較不應該的是在大比分領先時還投出保送。」

周宗志表示，目前林佳緯最快球速都在135公里左右，希望他均速能夠提升，「但他現在最快球速好像就卡在那裡，不過他現在才一年級，也不用急著要把球速提升很多，接下來希望藉由體能教練幫忙，把他的身體強度拉高。」

周宗志認為，擁有長打能力的林佳緯投打能力都不錯，若以球隊整體規劃來說，把他擺在野手是對球隊戰力較有幫助，「但選手本身意願是偏向投手比較多，因此現階段是讓他投打兩邊平衡。」

林佳緯表示，自己很久沒投長局數，對自己今天表現自評還可以接受，接下來他希望能將最快球速提升到140公里，他也透露自己最欣賞的投手就是學長江少慶，「因為他球速快，又上過大聯盟，把他當作榜樣。」

(中時 )