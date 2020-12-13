原PO細看訂單運費竟然要5000元，氣得直呼：錢包差點就哭了。(摘自爆怨公社)

雙12終於結束，不少人在搶在年底最後一檔促銷下單掃貨，一位女網友在雙12當天，想趁著網購平台促銷購入最新iPhone，看到結帳金額卻傻了。她細看訂單運費竟然要5000元，氣得直呼：錢包差點就哭了。

原PO今（13）在臉書「爆怨公社」上表示，昨天本來想趁雙12下訂一隻iPhone手機，配合網購平台推出的折價券，還可以享有額外10％優惠，認為相當划算。

不過原PO結帳時卻發現，總金額「變貴了！」因為怕是操作錯誤，原PO還仔細檢查了訂單明一次，沒想到明細中運費竟高達5000元。而且店家還把超商取貨的選項關閉，要購買就只能強制宅配，讓原PO氣得直飆髒話表示，「我的荷包君差點就哭了」。

家還把超商取貨的選項關閉，要購買就只能強制宅配。(摘自爆怨公社)

此貼文一曝光，就有網友指出，因為雙12折扣要由賣家承擔，所以變相把運費調高，「他想把折扣價格從運費上面要回來而已。」內行網友也解釋，賣家選「宅配」5000元會是賣方實收，但如果是選「超商取貨」的話，費用就是由平台出，賣家不賺也不用付。

有網友認為賣家故意將運費設很高，「就是要人不要用那個運送方式」。對此，原PO也特別回應說「也沒別的選項可以選擇」，最後還是選擇取消這筆訂單。網紛紛表示「這個賣家也太陰險」、「滿滿的套路呀！」

(中時新聞網)