2020年就要ByeBye了，結束一個景氣谷底、極度混亂的年度。2021年的來到，被期待會帶來景氣快速技術性反彈，亮麗的經濟數據撫平了新冠疫情的衝擊。法國外貿銀行亞太經濟研究團隊指出，前瞻亞洲2021年經濟，各國/地區會出現非常明顯的差異，像越南、台灣、中國大陸、韓國和日本，曾有更有效的病毒遏制政策和措施，若有需要也能祭出更大規模的財政和貨幣對策，這些經濟體在科技、電子產品和醫療用品領域的專業分工，也幫助在疫情期間增加出口。

該團隊指出，印度、印尼和菲律賓的情況，可能就會是相反。這些經濟體的根本特徵不同，經常帳赤字較大，加上市場避險情緒高揚，這些國家的外部融資會變得更加複雜，限制了財政支持。不過，RCEP的簽署將能實現區域貿易整合的理想，對長期動能有所幫助。

因此，前瞻2021年的亞洲經濟表現，法國外貿銀行亞太部門分析，除了疫情，債務上升和人口趨勢惡化等長期問題，也會有拖累經濟增長的壓力，當前面臨的最直接風險有四大部份：

1.疫苗可能延遲，或出現新一輪的防疫封鎖；2.供應不足造成的通貨膨脹衝擊；3.中美關係進一步緊張；4.脫鉤和去全球化趨勢，導致供應鏈重組與不安定等。

(工商 )