桃園市八德區白鷺蕃薯節13日舉辦，八德警分局也利用機會宣導。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德區白鷺里種植大面積的好品質蕃薯，2014年起12月豐收時，地方熱閙舉辦蕃薯嘉年華活動，蕃薯節成為地方重要文化節慶。13日蕃薯節推廣在地農特產品及手工藝品，也是地方盛事。

桃園市政府祕書長黃治峯表示，活動由白鷺里辦公處結合白鷺社區及周邊數社區辦理。當天除邀請在地社團勁歌熱舞增添活動氣氛，現場更免費提供暖呼呼的蕃薯圓、地瓜湯、酥炸香薯條，讓參加民眾品嚐在地好滋味。

八德區長邱瑞朝、白鷺里長黃慶玉也表示，為行銷地方產業，現場安排創意市集，由社區媽媽們設攤推廣在地農特產品及手工藝品。為增添活動精彩度，現場並提供迷你馬拍照、茄苳國小學童、八德殘障教養院院生表演及消防、社福、戶政、教育、環保等各項宣導， 歡迎大家踴躍參加。

桃園市長鄭文燦也指示，明年起，八德區蕃薯節活動將由八德區公所主辦，將彙集八德區特色產業、八德區各社區一起投入，讓更多民眾參加，讓八德區更加成長及發展。

此外八德警分局利用活動，進行「專業倫理放心頭 深耕廉潔不停休」反貪宣導，並於現場發放廉政宣導品。督察組組長潘仁傑表示，將持續落實聯合國反貪腐公約，對於反貪腐意識從小扎根教育的重視。交通組組長莊桂松也說，為提醒民眾注意交通安全，八德分局於轄內重要路口加強取締各項交通違規，並針對易肇事路段提升見警率。偵查隊隊長沈介茗也趁機提醒民眾不被「假交友」、「假綁架」、「假投資」等詐騙話術迷惑。

(中時 )