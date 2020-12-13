台東縣東河鄉泰源幽谷每年入秋11月起進入柑橙類採取期，但山區農村勞動人力短缺，泰源技訓所和北源村區發展協會洽商合作，遴選8名監外自主作業人力，投入農務採收，發展協會理事長江清霖和北源村長李重民表示，受刑人補充農務人力缺口，提供農忙期間的新生力軍，社區農戶一致讚許好評。

泰源技能訓練所所長林振榮表示，遴選自主監外作業的受刑人在出監前，有提早重返職場與正常社會生活接軌的機會，他們在工作表現都非常認真，也適時紓解農忙期間人力短缺問題，創下三贏局面。

除了農務，也盼望社會各界、企業廠商及民眾能給予監所受刑人更多鼓勵，願意提供更多工作類型的就業機會，幫助他們踏上更生之路。

林振榮指出，自主監外作業是法務部獄政改革中的重要政策，泰源技能訓練所為協助收容人復歸社會配合政策積極推動，對內，廣泛公告報名訊息，秉持開放態度鼓勵受刑人參與，依遴調條件慎審評選出工人員；另外，該所也多方接洽廠商尋求建立合作機制，努力向業者爭取出工員額，讓受刑人復歸社會前能預先適應職場工作。

(中時 )