現在的女性越來越難看出年齡，高雄一名男子去年透過網路認識一名女子小花（化名），小花表示已經18歲，必須自己存錢念大學，因此兩人說好用一次1萬元的價碼進行性交易，想不到激戰完畢，男子查看小花學生證，發現自己慘了。

根據判決書，男子2019年4月透過某包養網站，認識自稱18歲的女子小花，兩人談好用1萬元的價碼進行性交易，小花還說因為要存錢念大學，希望之後可以繼續與男子交易。兩人第一次激戰完，男子為了求證，偷看小花包包裡的學生證，發現小花實際年齡僅15歲。

檢方認為男子明知道小花未滿18歲，仍相約旅館發生關係，依兒童及少年性剝削防制條例中，與14歲以上、未滿16歲之人為有對價之性交行為起訴男子，但男子反駁，當時約見面時小花有化妝、擦口紅、噴香水、穿高跟鞋，打扮成熟，讓他以為小花真的已經成年。

高雄地方法院審理此案時，勘驗兩人對話，小花確實有向男子表示自己已經18 歲，且包養網站上的照片，小花濃妝豔抹、穿著低胸衣服，身材也像成年人，一時難以分辨年紀，因此採信男子說詞判無罪；檢方不服上訴，二審高雄高分院認為原審並無不當駁回上訴，全案仍可上訴。

(中時新聞網)