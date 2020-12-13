台鐵猴硐至瑞芳段搶修現場。（台鐵提供／潘千詩台北傳真）

台鐵猴硐至瑞芳段歷經十天搶修，台鐵局今日宣布，晚間9時搶通東正線，先將列車回送試車，明日恢復單線雙向行車，首班車在清晨4時57分從八堵站發車，預計5時11分從瑞芳站駛離，5時17分抵達猴硐站，該區間採限速40公里慢行，另有5列對號車停駛，12月15日起恢復全線正常。

自4日猴硐站附近邊坡走山，台鐵局立即展開連10天搶修，截至13日16時止，共清運近1萬立方公尺土石，預計於21時完成東正線搶修通車，14日恢復單線雙向運行。

為確保安全，台鐵將設置全測站共28處邊坡安全偵測點，以儀器及人力24小時監控。搶通後，首班車為14日4時57分，由八堵站發車的4704次區間車，預計5時11分從瑞芳站駛出，5時17分駛入猴硐站，除5班列車停駛外，其餘班次正常行駛，但該區間列車將採限速40公里慢行通過，全線將於12月15日起恢復正常班次。

路線中斷的10天期間，公路總局協調客運業者啟動接駁，統計自4日起至13日16時止，在台北往返宜蘭、花蓮的城際運輸部份，國道客運路線總計開行1萬6034班，共疏運33萬3549人次；瑞芳往返猴硐間的區間接駁，總計開行1748班，共疏運1萬5005人次。

停駛的5班列車，如下：

561次（莒光號）花蓮-七堵間

82次（莒光號）

74次（莒光號）樹林-宜蘭間停駛（團體列車）

2次（觀光列車）台北-礁溪間停駛

502次（莒光號）樹林-台北間停駛

(中時 )