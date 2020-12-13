大提琴家馬友友的音樂老搭檔凱瑟琳．史托特，日前在英國留聲機雜誌發表文章，首度談論她上月來台演出時的隔離心境，她表示，在旅館裡跑步、看當紅美劇《后翼棄兵》和練琴，度過隔離期間，「我真的完全無法外出，暫時沒有自由，但對台灣人的防疫機制，以及為維護公眾安全所做出的努力，感到無比崇敬。」

凱瑟琳上月隨馬友友來台巡演，她表示，和馬友友合作35年，還是第一次兩人身在同一間旅館，但卻無法面對面打招呼，只能聽見他的大提琴聲，「他演奏巴哈的音樂，真的是靈魂的食物，還有舒曼和皮耶左拉，一聽就很有精神。」

凱瑟琳表示，台灣的防疫要求非常精細，包括出發前需先取得陰性證明，她回憶，從曼徹斯特一路到台北，皆需戴口罩，非常不適，一到機場，看見大陣仗的地勤人員，協助大家更新表格上的聯絡方式，辦理相關手續，接著是防疫旅館的專人專車接送，司機還先用蒸氣為她的行李消毒，這些過程和細節，都令她十分難忘。

隔離期間，每天都有電話詢問凱瑟琳的體溫狀況，凱瑟琳說，這是向文化部回報的部分，另外還有手機訊息，每天詢問她的狀態，凱瑟琳表示，是用按鍵1、2、3作答，「我每次都很緊張，很怕按錯鍵，而且如果沒有馬上回訊，訊息會一直傳到我回為止，有一次，還接到警察打來的電話提醒，要我記得回訊，叮嚀我，千萬不可以走出房間。」

凱瑟琳表示，當時外面的世界在忙著美國大選，而她在台灣的旅館裡隔離，也沒閒著，用網路和馬友友討論專輯錄製的內容，用跑步機快走、跑步，以及練琴，「我真的很愛房間裡那台數位鋼琴，它陪我度過這段時光。」

凱瑟琳表示，她永遠不會忘記，出關時的自由空氣有多美妙，「在疫情之下要舉辦任何演出都是不容易的事情，但是這趟台灣行，讓我知道演奏給台下2千名觀眾聽，仍是可能的事情，我對台灣防疫的措施，懷抱深切的敬意。」

(中時 )