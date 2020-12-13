國民黨中常委沈智慧正在立法院濟南路外絕食抗議，抗議民進黨政府進口萊豬、中天關台，沈智慧訴求關於萊豬的行政命令，民進黨立委一定要具名表決負起政治責任。雲林縣長張麗善今天傍晚也率豬農前往探視，台北市議員羅智強、國民黨立委鄭正鈐也到場相挺。

張麗善批評，政府本來的義務，就要保障民眾的健康，這才是政府要做的事，怎麼會讓民眾連「吃」都要感到焦慮，都不能安心，「這樣的政府不要也罷！」

張麗善指出，民進黨2012告訴民眾那是「毒豬肉」，今天換位子換腦袋，以前說過的，現在都不認帳，用愚民政策去愚弄鄉親，認為民眾會忘記他們所講的。豬農也擔心生計，因為民眾已經開始慢慢少吃豬肉，因為大家對政府無奈，秋鬥這麼多人上街，當作聽不見看不見。

張麗善表示，若有業者使用瘦肉精，雲林縣將依食安法重罰違法業者，針對標示不清，依第22條、第25條重罰3到300萬元；標示不實，以第28條罰4到400萬元；雲林縣也自組零瘦肉精聯盟，提出自律公約，違者會被退出公約，還會被上網公告使用瘦肉精，讓業者不敢添加瘦肉精。

雲林縣養豬協會理事蔡德福表示，豬吃了萊克多巴胺的話會「雄性化」，母豬的卵巢會萎縮，難道要讓我們的子孫試試看？他也呼應沈智慧的訴求，萊豬解禁的行政命令，立委都應該要具名表態，是支持人民健康，還是盲目支持政府？

(中時 )