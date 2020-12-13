堪稱「泰國版甄嬛傳」的泰王室，如今再傳原本遭廢、削髮為尼的泰王第3任妻子西拉米，近日可能復位並重返王室。西拉米也是王子提幫功的生母，其因上身赤裸的影片遭披露，而為泰王廢除一切頭銜，目前出家修行、打掃種菜，如同打入冷宮。

據長年追蹤泰國王室的記者馬歇爾表示，「目前有傳聞宣稱，泰國王室將於幾天後宣布泰王瓦吉拉隆功的第3任妻子西拉米將復位。儘管這類消息甚囂塵上，但仍無法證實其真偽如何」。

Rumours are getting stronger that there will be an announcement within a couple of days restoring royal status to King Vajiralongkorn’s divorced third wife Srirasmi. I can’t confirm for sure if the rumours are true yet. pic.twitter.com/i09wqADjqT — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 8, 2020

西拉米現年48歲。在擔任瓦吉拉隆功女侍從官期間，與瓦吉拉隆功擦槍走火而懷有龍種，並於2005年生下王子提幫功。由於產下皇子之故，泰王隨即與其結婚並冊封王室頭銜。

不過，瓦吉拉隆功在2009年舉辦私人派對。派對中西拉米上空的影片遭偷拍並為外媒報導，導致泰王以毀損王室形象為由，與其離婚並廢除其所有頭銜。

淪為廢妃的西拉米近日更遭披露，削髮為尼後在廟裡打掃種菜，衣著極為樸素；對照瓦吉拉隆功8月與妃子詩妮娜重修舊好，9月還恢復她頭銜，讓人更覺泰王涼薄。如今又傳西拉米將重新扶正，讓人對這齣「泰國甄嬛傳」更摸不著頭緒。

(中時新聞網)