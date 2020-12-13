不讓金馬好國片《無聲》無聲了，議員莊陞漢包場彰化12／16播映。（莊陞漢服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

金馬獎過後，帶動國人進戲院看國片的風潮，《孤味》、《親愛的房客》、《無聲》都是風評如潮的好片，雖彰化地區有播放《孤味》，但社會議題探討為重的《無聲》則未播映，議員莊陞漢議員為刺激彰化經濟，也為了不讓讓民眾就近觀賞優質國片，不讓優質好國片《無聲》無聲了，接連包場，16日場次開放民眾線上登記索票。

無聲改編自台南啟聰學校的真實故事，講述失聰少年轉學至啟聰學校就讀，結識了心儀的女孩，某天在校車後排發現同學之間「無聲遊戲」，讓融入新生活的欣喜瞬間成為恐懼。被害人試著用寫紙條的方式向老師求救，卻沒有人伸出援手，漠視、隱匿，導致受害者無論是心靈或是肉體都受到嚴重的傷害，令人氣憤又痛心。這部電影獲得金馬獎8項提名，還拿下最佳新演員、最佳音效獎項。

彰化縣議員莊陞漢說，《無聲》是部素材沈重的電影，社會議題多數人都是以旁觀角度，去脈絡化的關心評論，形成的輿論，往往會造成二次傷害或者表面上治標不治本的應變，《無聲》讓觀者可以脈絡化的深度探討，讓民眾思考社會案件發生，不只是刑事嚴懲加害人，更要回溯加害誘因，預防事件再次發生以及事後被害者的輔導機制，才能讓社會安全網具體形成。

彰化縣議員莊陞漢表示，電影院帶動彰化火車站周遭商圈、餐飲等經濟市場，疫情影響許多娛樂產業，日前已經包下一場，邀請彰化縣教師會、彰化縣政府教育處、社會處等教育界及社會工作者第一線人員觀映，16日6點再次包場，是挺地方電影院更是挺地方經濟，歡迎至莊陞漢臉書登記，一人限一票。放映時間12月16日晚間6點30分，晚間6點15分入場，在彰化戲院四樓金廳。

(中時 )