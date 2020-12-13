委內瑞拉反對派繼6日抵制國會選舉後，今天完成由領袖瓜伊多（Juan Guaido）發起的「公眾諮商」活動，宣稱獲數百萬民眾響應，展現民意拒絕總統馬杜洛的政府繼續執政。

公眾諮商7日從線上開始，最後以現場投票結束。反對派宣稱，將近650萬人參加這項民意調查活動，其中300多萬人親自投票，240萬人線上投票，海外也有近84萬5000名委內瑞拉人參與，目前已檢視87%的回應。

這項調查詢問民眾是否支持終結馬杜洛（Nicolas Madura）的統治，重新舉行總統和國會選舉，目前調查結果尚未公布。活動的目的在協助反對派展現民眾拒絕馬杜洛政府，但未提出明確作法來改變政府。

即便委內瑞拉經濟崩解，又因美國大力制裁斷絕了石油出口，而且有500萬公民出走移民他國，馬杜洛陣營仍在月初勝選，重新掌控了國會。馬杜洛政府宣稱，有520萬人在選舉中投票。

委內瑞拉國會本是最後一個不是由執政社會黨（Socialist Party）所掌控的國家機構。

公眾諮商的構想是瓜伊多在8月提出。馬杜洛2018年在爭議中贏得連任後，瓜伊多即獲數十個國家承認為委國臨時總統。

委內瑞拉反對派領袖們與多數西方國家表示，6日國會選舉有舞弊情事，才會一面倒向馬杜洛；馬杜洛遭批評侵害人權，以及為繼續執政戕害民主。

馬杜洛10日表示：「沒有任何網路諮商具有憲法地位...沒人認為網路諮商會有法律效力。」

前委內瑞拉最高法院法官馬莫爾（Blanca Marmol）則在記者會中表示：「我要強調的是，這是我們在憲法中擁有的最後資源了。」馬莫爾協助策劃這場公眾諮商活動。

(中央社)