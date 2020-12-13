《在威權的天空下─台中篇》新書發表會，在中央書局舉行。（陳淑芬攝）

《在威權的天空下─台中篇》紀錄台中21名在解嚴前後，長期投身民主政治運動的台中基層志工。台中市新文化協會今天在台中的中央書局舉辦新書發表會。交通部長林佳龍出席時表示，希望舞台上的人能以感恩的心，感謝人民支持、基層默默付出；立法院副院長蔡其昌也指出，台灣各地也都存在很多的無名英雄，希望這是一個起點。

《在威權的天空下─台中篇》由台中市新文化協會執行長陳彥斌擔任總策劃，洪碧梧擔任主編，另有廖建超、周馥儀、魏吟冰、林純美及陳欽隆等多人參與撰文。訪談、紀錄台灣在解嚴前後，長期投身政治運動，卻不求回報的21名基層志工的故事，在台中市的中央書局舉辦新書發表會，交通部長林佳龍及立法院副院長蔡其昌等人與會。

林佳龍說，台灣的民主運動是由下而上集結起來，改變台灣的力量，大家往往看到的是檯面上的人物，但背後仍有許多在基層默默付出、不求回報的民主志工，這本書的出版能讓在舞台上有鎂光燈、麥克風的人抱持感恩的心，來感謝台灣人民的支持，並莫忘初衷感謝民主前輩的付出與不求回報。

蔡其昌則指出，為爭取民主自由，台灣過去很多基層不為人知的人，不怕被關、不怕被打壓，將他們作為書中的主角特別有意義。台灣各地都存在很多的無名英雄， 希望這是一個起點， 讓社會對台灣的民主化更有深入的了解。

陳彥斌表示，書中所訪談的21名志工來自各行各業，有貨車、計程車司機、小企業主、教師、律師、醫師及家庭主婦，也有剛出獄的政治受難者。有人曾參與選舉，但都未當過民代及公職，這些無名英雄在威權體制崩解過程中，長期參與輔選、衝撞街頭，默默耕耘、不求回報。

陳彥斌說，他們站出來投入長遠的政治改革運動，關鍵期是從1979年美麗島事件爆發，到1992年修訂《刑法》100條的12年間，歷經林宅血案、陳文成命案、江南命案及黨外一波波抗爭、民進黨突破黨禁成立、解除戒嚴等事件。他們從不同角落出來，走在一起，沒有想到因正義感誘發，竟匯成一股時代的大潮流。

(中時 )