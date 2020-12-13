台東縣政府社會處結合台東縣總工會，今天在美術館對面兒童蛋糕公園舉辦勞工親子嘉年華活動，大家玩得超High，會中並由縣長饒慶鈴表揚10個績優超額進用身心障礙者員工單位，能讓縣內身心障礙者有發展的空間與機會。

2020台東縣勞工親子嘉年華暨表揚績優超額進用身心障礙者員工單位活動，上午9點20分展開，由饒慶鈴縣長主持，議員陳銘風、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、台東縣總工會理事長蔡富發及工會幹部、縣府社會處長陳淑蘭等與會，並由台東高商原舞社表演揭開序幕。

饒慶鈴表示，今年受疫情影響，縣內產業也受到很大的衝擊，為了保障勞工朋友的收入來源，縣府有「安心即時上工計畫」，協助勞工夥伴，也有台東專屬的防疫補助，來協助所有勞工朋友。

饒慶鈴指出，台東縣產業及經濟的發展皆仰賴縣內每位勞工的貢獻及付出，透過今日的活動不僅感謝所有為臺東付出的勞工，亦感謝績優超額進用身心障礙者員工單位的付出。

社會處處長陳淑蘭指出，近幾年來針對勞工的部份除了宣導各項法令敦促雇主守法，以確保勞工權益外，社會處也將重點放在提升勞工技能及第二專長，辦理勞工大學，免費提供予勞工朋友參加，有生活韓語、日語、美語班、LINE貼圖創作班、飲料調製及美甲師檢定班等多種班別，讓所有勞工朋友可以藉此獲得第二專長。

在職業訓練部份也針對各項技能檢定考試辦理各項專班暨在職專班，透過日間、夜間或假日，讓勞工可以習得一技之長，在台東各產業中發光發熱。

親子嘉年華活動藉由以親子共同參與「共學、共玩、共好」的概念辦理，引進「旋轉木馬」、「小火車」「氣墊跳跳屋」等遊樂設施，營造嘉年華派對般的歡樂繽紛氣氛。

(中時 )