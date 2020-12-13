年約40歲的張姓男子，12日下午至華視欲找主管陳情未果，離開前竟在1樓大廳撒了一地的冥紙與傳單，內容約略提到共產黨要對他不利等，有一群忘恩負義、替共產黨做事的朋友，要提醒蔡英文總統注意。轄區台北市大安警分局獲報，根據傳單上的署名與地址，循線找到張，發現他精神狀況不佳，應訊說詞顛三倒四，將依恐嚇罪嫌函送北檢。

張姓男子昨天下午4時許，提著一個包包，到華視大樓，向警衛表明要向華視主管陳情，因適逢假日，警衛發現他包包裡有美工刀、擊破器等可疑物品，要他上班日再來。不料張轉身離開之際，竟從包包撒出一地的冥紙與傳單，嚇得警衛趕緊報案，但張已揚長而去。

警方根據傳單上的資訊，找到未婚獨居的張姓男子。警方調查，張供稱有朋友替共產黨做事，對他不利，也擔心會對總統不利；但警方問他是哪些友人？他又說不出所以然，前後說詞甚至矛盾、無邏輯，精神狀態明顯不佳。警方訊後將依恐嚇最函送北檢偵辦。

(中時 )