彰化縣政府推動「青年創新培力計畫」13日舉辦成果展嘉年華，10個雀屏中選的優異點子，讓人讚嘆，摘下冠軍張智閔以「AI智能深度學習挑豆機」運用電子科技解決咖啡產業的困境，縣府頒發10萬元獎金，工研院與之合作，台中銀創業投資公司也簽署合作意向書。

縣長王惠美說，彰化青年才華洋溢，這次得到農委會水土保持局支持，徵選彰化在地青年創業好點子，短短兩個月募集107個具潛力的創意，脫穎而出的10大優異點子，讓在地青年投注產業的能量，能夠被看見。

彰縣府農業處表示，這次得獎，網羅了AI智慧農業開發的實際運用、農業廢棄物循環再利用、農村六級化創新營運模式、農村產官聚落的建置規劃、農業廢棄物轉換為綠建築素材之結合，以及表演藝術與農業推廣的創新合作模式等內容。

入選的10大優秀點子成果豐富，也讓台中銀創業公司代表楊世南董事總經理對於彰化青年的青創能量大為讚嘆，前3名更直接與台中銀創業投資股份有限公司簽屬MOU合作意向書，提升產業投資機會。分別是冠軍張智閔「AI智能深度學習挑豆機」、亞軍是張詠智「mijiou磚屬匠人甜品窯業複合式經營計畫」、季軍許庭瑋「日日借駐計畫創辦人」。

除了入圍的10組優異點子成果，也邀請25組手作、文創、食旅、工藝、文化、農特產、亮點社區等特色佈展共襄盛舉。

(中時 )