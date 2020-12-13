《火焰之舞》12日在台北小巨蛋演出，近百位舞者組成壯闊場面，帶來極致的視聽覺饗宴，讓新舊舞迷再陷經典傳奇的魅力。（寬宏藝術提供／吳敏菁彰化傳真）

《火焰之舞》12日在台北小巨蛋演出，近百位舞者組成壯闊場面，帶來極致的視聽覺饗宴，讓新舊舞迷再陷經典傳奇的魅力。（寬宏藝術提供／吳敏菁彰化傳真）

《火焰之舞》12日在台北小巨蛋演出，近百位舞者組成壯闊場面，帶來極致的視聽覺饗宴，讓新舊舞迷再陷經典傳奇的魅力。（寬宏藝術提供／吳敏菁彰化傳真）

《火焰之舞》12日在台北小巨蛋演出，近百位舞者組成壯闊場面，帶來極致的視聽覺饗宴，讓新舊舞迷再陷經典傳奇的魅力。（寬宏藝術提供／吳敏菁彰化傳真）

史上最夢幻、陣容最龐大，被譽為踢踏藝術最華麗結晶《火焰之舞》火熱再現！近百位舞者組成壯闊場面來台進行馬拉松巡演，台中、台北歡聲雷動，15日將在彰化縣立體育館演出，極致的視聽覺饗宴，讓新舊舞迷再陷經典傳奇的魅力。

1996年，傳奇踢踏舞者麥可‧佛萊利製作的《舞王》向全世界宣告愛爾蘭踢踏舞劇的澎湃魅力；1998年麥可‧佛萊利更匯集近百名舞者，將《火焰之舞》搬上倫敦海德公園上演，使舞王傳奇更臻極致。2000年開始年，麥可帶著全新的《火焰之舞》重返舞台，展開大規模世界巡迴，令全球百萬名觀眾為之瘋狂。

《火焰之舞》改良傳統愛爾蘭踢踏舞，納入開創性的舞劇編制，近年還加入《舞王2：危險遊戲》元素，科技感十足，震耳欲聾的踢踏舞聲、整齊畫一的踢踏舞步，更有爆發力的壯闊場面。

即使麥可‧佛萊利已高掛舞鞋，但《火焰之舞》2008、2009、2012及2018年四度來台演出時仍不減火焰魅力。今年12月首席弟子詹姆士．基根領軍，近百位舞者組成壯闊場面，再度挾帶龐大陣容五度造訪最愛的台灣。

這次來台演出，受到新冠疫情影響，要經文件申請、篩檢過關等，相當不容易，詹姆士．基根說，非常喜歡台灣，近百舞者為了這次演出，透過視訊頻繁練習。這次演出，現場搭設3層舞台，磅礡氣勢和炫麗的燈光、舞台，讓台灣新舊舞迷享受經經典的視覺饗宴。

《火焰之舞》從11日到13日在台北、台中掀起轟動，緊接著14日在高雄、15日在彰化、16日在花蓮登場。詳細購票資訊請洽寬宏售票系統)。

(中時 )