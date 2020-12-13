「台南2021耶誕跨年系列活動」親子歡樂嘉年華，今日移師蕭壠文化園區。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

黃偉哲到場同樂。（曹台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

「台南2021耶誕跨年系列活動」親子歡樂嘉年華，今日移師蕭壠文化園區，現場湧入超過7000位民眾參加，大小朋友玩得不亦樂乎，台南市長黃偉哲現身發送禮物給小朋友，黃偉哲表示，台南市政府把耶誕跨年系列活動分散麻豆、佳里、新營及城區等，藉活動減少區域邊緣化，多樣活動也滿足不同年齡層民眾，歡迎全國民眾多來台南走走逛逛及吃美食。

新聞及國際關係處主辦今天活動，特別邀請唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」，演出「小和尚漫遊蕭壠奇遇記」，讓現場孩童與大人們度過歡樂下午。現場還有氣球頑童SUMMER、小丑呀咪、Kids泡泡派對等街頭藝人與市民同樂，連來台參加演出的荷蘭美聲歌手馬丁賀肯，與英國的「超級瑪莉」李美潔，也在黃偉哲邀請下到場體驗台南的活動。

除了野餐、親子嘉年華，接下來12月18日市府西側廣場的「爵士∙樂無限」音樂會，邀請到馬丁賀肯斯與國家交響樂團等；19日同樣在西側廣場有「浪漫情歌夜」，邀請到田馥甄等大咖，26日西側廣場「搖滾嘻哈夜」則有林宥嘉等；27日新營體育場、31日跨年也在西側廣場，目前剩下跨年夜卡司尚未公布。

(中時 )