歲末寒冬送暖活動，匯聚各界愛心，提供扶助家庭愛的禮物─民生物資。(南台中家扶提供)

愛心跳蚤市場義賣，這次有上百攤位共襄盛舉。(南台中家扶提供)

今年受疫情影響，南台中家扶扶助的戶數與童數相較去年同期增加5％，13日於中山國中禮堂舉辦歲末寒冬送暖活動，提供扶助家庭「愛的禮物」─電器與民生物資，並招待他們參與園遊會，闖關增進親子互動，創造幸福記憶；大仁國小設置108個義賣攤位，社區民眾尋寶響應做公益，匯集溫暖力量送給貧困家庭。

維他露基金會延續愛心，自民國76年至今，連續34年發放暖心紅包，累積捐款逾2500萬，有4萬2013名兒童受惠；今年共有1554名弱勢孩子領到800元紅包祝福，維他露基金會考量疫情衝擊家庭生計，今年較往年加碼200元，希望為弱勢家庭加油。

南台中家扶主任王金敦表示，有很多團體及個人，紛紛用捐款捐物方式贊助此次活動進行，這些豐富的社會資源，是我們扶幼工作最有力的後盾。於典禮上我們表揚5戶自強家庭，表彰他們身處逆境但仍努力積極不放棄，也恭喜這些家庭，在自助以及他助之下，要從家扶畢業了！」

阿德與阿育年幼時，母親因意外身亡，自此兩兄弟的照顧責任便落在父親身上。但父親遲遲無法走出喪妻之痛，失去生活的期待與目標，對於兩兄弟的照顧態度消極，因父親的疏忽阿育被迫晚讀，孩子肚子餓了，僅能等待並期盼父親記得帶飯回家，若無則喝水裹肚、生病了也僅能強忍病痛照常生活。

兩兄弟的遭遇讓鄰居不忍，會主動邀請他們到家裡吃飯，免去三餐不繼，也會帶著他們參加教會，以及協助找尋社工幫忙。因對於父親的失職不諒解，產生爭執在所難免，兩兄弟高中開始便各自在外租屋，打工上學，開始獨立的生活，也與父親保持著疏離的關係。

多年之後，就讀社工系的阿育表達，「雖然始終無法認同父親的作為，但能理解父親行為背後的悲傷與無奈，期許自己未來成為不一樣的父親。」如今兩兄弟終於長大也順利畢業，主動提出停扶要求，感謝成長路上大家給予的善意，兩人也承諾會在忙碌之餘進行志工活動回饋。

今年雖疫情影響所及，大環境一片寒冬，但感恩各界不吝惜伸出援手，為弱勢兒童家庭送暖，加上自強家庭在生命路途中所展現出的韌性，讓我們看見許多真善美。邀請民眾持續捐款支持扶幼工作，讓更多受扶助家庭有機會成為自強家庭、邁向自立。

(中時 )