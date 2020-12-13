龍華科大建校51週年，嘉賓齊聚同賀。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科大副校長林如貞與服務20年員工合影。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

「向榮51，大哉龍華」龍華科大12日歡慶建校51周年，校方大方對175名教師發出近2000萬元獎金，若加上原本年終，等於加發5個半月年終。校方強調，在少子化寒冬下，新生註冊率連年都在9成以上，是少數辦學卓越、師生同感窩心的科大。

龍華科大12日慶祝建校51周年，創辦人孫陳淑娟、董事長孫道亨、董事孫道濟以及眾多高中職友校校長都親臨致賀，眾人一同慶賀龍華科大生日快樂。

校慶首先頒獎表揚服務學校滿10年、20年及30年資深教職員工，肯定他們在工作崗位的辛勤付出，伴隨著龍華一起成長茁壯；孫陳淑娟、孫道亨，分別頒發感謝牌予隆特捷實業公司董事長李貴珍及竣盟工業董事長蔡崇志，表彰傑出校友在各專業領域的卓越成就。

孫道亨致詞時，也感謝校友與母校的深厚情感，尤其校友們積極回饋母校，提供弱勢學弟妹們獎助學金及物資，讓他們在學習時無後顧之憂，同時也幫助學校提升高教公共性及善盡大學社會責任，他特別代表龍華師生，由衷感激校友們的善心回饋。

孫道亨也感謝校長葛自祥領導的優質行政團隊及全校師生戮力教學研究與產學合作，讓龍華得以不斷地成長茁壯。他強調學校要「超前部署」，科大許多投資都必須有前瞻性，龍華所投資各項軟硬體設備，就是要務實地培養學子專業知識與實務技能，讓他們畢業後能夠因應社會需求及產業發展需要，成為有用人才。而董事會也會一如既往全力支持學校各項發展，讓龍華人引以為傲。

葛自祥致詞時，首先期勉全校師生當飲水思源，感激龍華創辦人孫法民及孫陳淑娟篳路藍縷建校。他同時也感謝教職員辛勤付出，讓學校今年續獲高教深耕計畫1億2662萬元，不僅連續3年成長，更是台中以北唯一連續3年獲補助超過1億元的私立科大。

他指出，龍華在各類教育部補助及學校自籌款支持下，近年大手筆投資校園各項軟硬體建設，包括工程學院成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「5G行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」等2座產業菁英訓練示範基地、「新日興／龍華機器人拋光研磨研發中心」、iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等能力認證考場；管理學院建置「企業資源規劃暨雲端產學應用示範場域」、「國際市場開發專業教室」，人設學院設立互動科技（VR／AR／MR）技術服務中心、新媒體中心、文創時尚人才培育暨產學研發中心，讓師生擁有最佳學習環境。

少子化導致生源減少，國內多校頻傳裁員、減薪。龍華無畏少子化衝擊，在董事會全力支持下，2018年全面調升教職員工薪資。此外，學校近幾年來發放各式激勵教師獎金，包含獎勵教師推動實務教學、獎勵教師學術著作、產學合作、專利、技轉、教師指導學生參與競賽、考取證照等獎勵金，年年發放均破千萬元，加上各系招生激勵獎金，今年發出獎金近2000萬元，共有175名教師領取，許多表現績優的教師個人領取獎勵金就將近40萬元，連同原本1.5個月年終，形同加發5個半月年終獎金。

(中時 )