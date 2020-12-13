全國大專校院劍道錦標賽今（13）日在醒吾科技大學進行總決賽，來自全國大專院校30劍道隊、100餘位各校劍道好手，拚盡全力攻擊爭取校譽，現場吼聲震天，張力最高的男子三段以上組及女子二段以上組冠亞軍戰，經激烈鏖戰分別由敏實科大萬昱祥及交大高橋佑果勇奪冠軍。

醒吾科技大學副校長陳寶億（圖中）頒發女子團體過關賽冠軍交通大學。(醒吾科大提供)

醒吾科技大學校長陳義文(左)期待各大專院校共同推廣劍道，大賽召集人、桃園成功工商校長邱垂夕（右）表示，明年會繼續在醒吾科大舉辦大專盃劍道賽。(醒吾科大提供)

萬昱祥冠亞軍對手是清大顧存安，兩人實力相當、攻守有據，場邊兩校同學加油聲幾乎淹沒了場館，萬昱祥靠著熟練技巧終於如願奪冠。他開心的說：「第一次來到醒吾科技大學就把冠軍抱回家，醒吾科大的設備、場域都很新穎，主辦的非常好，讓我在賽場上盡情與對手過招，謙虛的說我也沒有很強，但是我們有一個熱愛劍道的心。」

來台灣唸書已三年的日本學生高橋佑果，就讀交大人文社會學系三年級，由於在日本就學過劍道，來台後加入劍道隊持續苦練，今天比賽對手亞洲大學鍾鈺茜實力也十分強勁，高橋佑果憑著厚實底子快速攻下兩分致勝。

高橋佑果表示，女生練劍道十分辛苦，且稍不注意就會受傷，但勤練劍道可以修心養性，還能防身強健體魄，一舉數得，這是她第一次來醒吾科大比賽，感受到醒吾師生服務熱忱，學校環境優美場地也十分完善，希望有機會再來醒吾科大比賽。

醒吾科技大學校長陳義文表示近年來，劍道運動越來越受歡迎，賽場也越辦越豐富，劍友的水平也越來越高同時，劍道需要極快反應，可鍛鍊身體，培養責任感及榮譽心，注重禮節又能修身養性，期待各大專院校未來共同推動劍道，醒吾科大也將成立劍道隊。

醒吾科技大學副校長陳寶億表示，每位選手長期練習、參賽的辛苦，及教練無怨無悔的付出，期待這次大賽締造更好的成績，尤其今天決賽賽場上，來自各大院校的劍友披戰甲，手持竹劍，鬥智鬥勇，一劈一刺間也盡顯輝宏氣勢，進攻防守間皆是智慧技巧。

109學年度大專校院劍道錦標賽，經兩天激烈就競技，各組成績如下:

女子二段組第一名高橋佑果（交通大學）、第二名鍾鈺茜（亞洲大學）、第三名邱詩容（台北教育大學）、第四名黃乙玲（佛光大學）、第五名笠間真央（臺灣大學）、第六名陳映雪（元智大學）。

女子初段組第一名李怡葒（臺南藝術大學）、第二名鄭琳憑（臺灣大學）、第三名謝佳紋（中華大學）、第四名林曉函（交通大學）。

女子段外組第一名陳芃安（臺灣大學）、第二名蔡佳蓉（淡江大學）、第三名林彥玲（台北商業大學）、第四名洪筱涵（臺灣大學）、第五名張詠毓（台北商業大學）、第六名包巧兒（淡江大學）。

男子個人賽（三段上）第一、萬昱祥（敏實科大）、第二、顧存安（清華大學）、第三、王正勛（敏實科大）、第四、陳信文（政治大學）、第五、蔡詠杰（南亞技術學院）、第六、余昊京（敏實科大）。

男子初二段第一名李家豪（元智大學）、第二名陳威寰（臺灣海洋大學）、第三名張哲瑋（清華大學）、第四名鍾秉學（慈惠醫護專科學校）、第五名康晢暐（中央警察大學）、第六名姚惠翔（輔仁大學）。

男子團體得分賽:第一名淡江大學、第二名清華大學、第三名陸軍軍官學校、第四名元智大學、第五名政治大學、第六名中央警察大學。

女子團體得分賽第一名交通大學、第二名政治大學、第三名臺灣大學、第四名元智大學、第五名臺北商業大學、第六名清華大學。

男子團體過關賽第一名政治大學、第二名臺灣大學、第三名淡江大學、第四名臺北商業大學、第五名清華大學、第六名元智大學。

女子團體過關賽第一名交通大學、第二名東吳大學、第三名臺北商業大學、第四名政治大學、第五名臺南藝術大學、第六名臺灣大學。

(中時新聞網)