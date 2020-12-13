前總統馬英九今日出席活動時表示，萊豬進口強制標示問題，行政院長蘇貞昌說若設貿易門檻，會被他國貿易報復，事實上根本沒這回事，民進黨是在找理由討好美國人。行政院經貿談判辦公室晚間發出聲明回應，全世界都沒有強制標示殘留物的法規。

經貿辦指出，國際貿易法無論是引用TBT(技術性貿易障礙協定，Agreement on Technical Barriers to Trade，簡稱 TBT），或是SPS(食品安全檢驗與動植物防疫檢疫，Sanitary and Phytosanitary，簡稱SPS)規章，都是以國際科學證據和標準為主要依據，多數食品殘留物，例如抗生素、荷爾蒙等，都有國際殘留標準。

經貿辦表示，若以健康為理由要標示萊劑，同樣地，為何台灣不標示其他殘留物，只標示萊劑？為什麼牛肉當初不用標，現在豬肉要標？都會涉及最基本的歧視問題，當然會引起貿易法紛爭。

經貿辦指出，違反國際貿易法，如果進入訴訟程序，這會相當消耗成本，我國必須衡量是否真的有勝算？如果輸的話，我國又會受到什麽制裁？是不是需要花這個成本？當本案進入訴訟前，由於世界各國都沒有這樣的作法，各國會怎麼樣看待台灣？

經貿辦說明，馬政府時期的衛福部曾經針對標示萊牛提出相同的觀點，可見無論兩黨執政，專業文官都有相同的理解和共識，貿易需建立在理性務實之上，實在不應有太多政黨政治利益思考，並煽動人民與之起舞。

(中時 )