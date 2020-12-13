行政院長蘇貞昌說如果標示萊劑會引來貿易報復，被前總統馬英九今天反駁說根本沒這回事，標示跟貿易沒有關係；行政院經貿談判辦公室再發新聞稿說全世界都沒強制標示殘留物的法規，會涉及歧視問題，當然會引起貿易法紛爭。馬前總統辦公室再回應，如果覺得標示很困難，不進口不就什麼問題都沒有？

行政院經貿辦表示，如果以健康為理由要標示萊劑，同樣地，為何台灣不標示其他殘留物，只標示萊劑？為什麼牛肉當初不用標，現在豬肉要標？都會涉及最基本的歧視問題，當然會引起貿易法紛爭。

行政院經貿辦指出，國際貿易法無論是引用TBT，或是SPS規章，都是以國際科學證據和標準為主要依據，多數食品殘留物，例如抗生素、荷爾蒙等，都有國際殘留標準，因此全世界都沒有強制標示殘留物的法規。

馬前總統辦公室表示，萊克多巴胺對健康的影響不容輕忽，標示美豬是否使用萊劑，應是最基本的要求，行政院扯到荷爾蒙及抗生素的殘留標準，實在不知所云，離民意太遠。

馬前總統辦公室舉例，基因改造食品同樣引起健康疑慮，馬政府任內就規定，不僅包裝食品要標示產品是否含基改食品原料，還擴大到食品添加物和散裝食品，以維護消費者知的權利。馬政府可以標示基改食品，蔡政府為何不能標示萊劑？馬政府重視食安，蔡政府卻不當一回事。

馬前總統辦公室指出，馬前總統已經說得很清楚，民進黨找一切理由討好美國，以臺灣人健康為代價，不能原諒。若行政院覺得標示萊劑這麼困難，何不以民眾健康為念，不要進口萊豬，不就什麼問題都沒有？

(中時 )