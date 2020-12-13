警方查出張、洪表兄弟涉嫌持新光銀行已兌付的三倍券消費，詐取多家檳榔攤菸品。（王文吉攝）

台中發生首宗使用已兌付的三倍券詐欺案，嫌犯拿著整疊兌付過的三倍券，開車沿路尋找目標，石岡一家檳榔攤被騙400元菸品。專案小組連夜追查，13日中午循線找到洪、張表兄弟，但兩人僅坦承用券購物，對於來源交代不清，警方已聯繫相關銀行追查廢券從何流出。

警方12日接獲報案，掌握2名男子涉有重嫌，隨即組成專案小組由檢察官指揮偵辦，經連夜追查，隔天中午循線在神岡找到有公共危險前科的35歲洪男。洪男僅坦承負責開車，警方清查其交友對象，查出家住西屯的27歲張男涉有重嫌，2人為表兄弟關係。

專案小組將張、洪帶回訊問，2人僅坦承持券亂槍打鳥沿路尋找檳榔攤下手，對於來源辯稱「撿到的」，地點則是忘記了。警方陸續接獲2家檳榔攤報案，被騙金額均為400元，已聯繫新光銀行及台灣銀行清查，並追查流落在外的廢券下落，呼籲近日收到廢券的商家出面指認。

專案小組調查，洪男11日駕駛黑色轎車，張男坐在副駕駛座，沿台三線豐勢路尋找目標，先是停在梅子一家檳榔攤，並降下車窗，告知老闆娘要以1500元三倍券購買10包香菸。

老闆娘因從沒收過振興三倍券，起先婉拒，但男子一再強調「這等同現金為什麼不收？」後來勉為其難，收了2張刻意對折、面額200元振興三倍券，賣出3包菸品。

嫌犯得手後繼續駕車往豐原方向尋找目標，接著停在情人木橋附近一間檳榔攤故技重施。根據監視器畫面顯示，嫌犯搖下車窗詢問「是否有收三倍券」，老闆娘回應不收後，嫌犯即驅車離去，前後停留不到20秒。

2名嫌犯刻意不下車，避免身分曝光，坐在車上沿路詐騙店家。但法網恢恢，省道及店家監視器都錄下做案車牌，警方以車追人，案情曝光24小時內，即在神岡民宅逮到洪姓駕駛，並鎖定其表弟張男涉重嫌，連夜偵訊釐清案情。

(中時 )