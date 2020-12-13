氣象局預報員王品翔表示，明天起各地越晚越冷，這波東北季風有機會在周一到周三(16)影響最為明顯，夜間清晨溫度可達最低。(氣象局)

根據氣象局預報指出，明天到下周四(17)都受東北季風影響，強度上目前歸在東北季風或大陸冷氣團，這要看台北市低溫是否有達到14度才能決定，若達到標準就會升格為入冬後首波冷氣團。

氣象局預報員王品翔表示，明天起各地越晚越冷，這波東北季風有機會在周一到周三(16)影響最為明顯，夜間清晨溫度可達最低，中部以北、宜蘭地區夜晚清晨低溫約14-16度，北台灣部分空曠沿海地區或近山區甚至可以下探到13度，南部及花東約18-19度，周五(18)各地雖稍微回溫，但清晨、夜晚感受上仍偏涼，周六(19)將再有另一道冷空氣南下，提醒民眾別忘了做好保暖工作。

明天中南部天氣晴時多雲，空曠地區較為寒冷，低溫約17-18度，不排除局部地區有輻射冷卻現象，溫度可能更低。

降雨部分，迎風面北部、東半部、恆春半島有短暫雨，其中基隆北海岸、東北部宜蘭地區及大台北山區降雨將較為持續，不排除有局部性大雨機率。

台灣颱風論壇臉書專頁也表示，明天南下的冷空氣有機會成為首波冷氣團，至少會維持3至4天的溼冷天氣型態。

另外近期東北季風挾帶不少境外空污，根據環保署空氣品質監測網資料顯示，周二以前須留意午後雲嘉南沿海地區因風速增強，引發揚塵影響空氣品質，周四東北季風逐漸減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，須留意污染物累積情形。

(中時 )