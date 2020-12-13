西武獅隊今（13）日與37歲老將栗山巧簽下3年合約，明年薪資1億7000萬日圓、加薪2000萬日圓。職棒生涯都在西武隊的栗山，在一軍累計已17個球季，擊出1926支安打，只差74安即可成為隊史首位2000安打者。為了讓栗山安心創造紀錄，這一紙複數年合約等於由球團掛保證，栗山可一路打到40歲。

合約簽字後栗山巧非常感謝西武球團以及總經理渡邊久信的支持，讓他可以全力去拚2000安目標。而37歲的栗山竟能拿到一張3年合約，至少可在西武待到40歲，這對球團而言是否太過冒險？渡邊久信則說，「我相信栗山是一位很有責任感，自我要求嚴格的球員。」渡邊也是球員出身，自然很了解栗山的感受。

栗山從18歲就加盟西武，包括二軍在內，明年正是其生涯第20個球季。而他今年打擊率2成72排名全隊之冠，67分打點排第2，12支全壘打則排第3，稱得上老當益壯。加上他從未行使自由球員（FA）權利，這次換約獲得一張3年合約，可望在西武待到退休並不為過。

栗山巧大都擔任外野手，2008年拿下太平洋聯盟安打王、最佳十人獎，還有2010年金手套獎，打擊類型屬於中程打者，單季最多12轟，打擊技巧不錯。

(中時 )