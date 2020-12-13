嘉義一名人妻為了跟小王在一起，跟丈夫鬧離婚。雙方爭吵之後演出全武行，被抓傷咬傷的丈夫在拉扯時，疑似心臟病發休克倒地。不料，妻子卻視而不見，不僅沒有協助送醫，還轉身進廚房洗菜，造成丈夫死亡。遭到法院以遺棄罪判處有期徒刑2年。

判局指出，人妻婚後與先生生有2名子女，卻因感情不睦，在外與小王發生婚外情。多次要求離婚卻遭到丈夫拒絕。2018年4月4日上午，她再度上門，到丈夫經營的早餐店，兩人拉下鐵捲門談判不成，她不僅咬傷老公還動手拉扯抓傷對方。丈夫因為身體不適，拿出遙控器想要打開鐵捲門離開，卻遭到妻子阻攔爆發推擠爭搶，65歲的丈夫因為患有糖尿病，身體虛弱，因為心因性休克坐倒在地。

不料人妻見狀竟然轉身進早餐店廚房洗菜，並未協助丈夫就醫或求援，後續員警到場時，她還當著員警的面叫丈夫不要假裝，員警見丈夫已呼吸微弱，送醫搶救不治。人妻在法庭辯稱，自己當時情緒激動，以為丈夫是裝的，不知道嚴重到要送醫救治，如果是心臟病發，不會不救。

但台南高分院調查發現，從爭吵衝突到丈夫倒地被員警送醫，時間超過40分鐘以上，期間包括員警、人妻女兒等人均有拍打鐵門要求開門，但人妻都拒不開門。法官認為，人妻知道丈夫無自救能力，竟然沒有立即求援送醫，更一審撤銷原審過失致死判決，依刑度較重的遺棄罪判刑2年，全案可上訴。

(中時新聞網)