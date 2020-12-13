國民黨立委李貴敏指出，今年1到11月的出口數據，台灣出口成長4.2％，貿易順差530億美元，看似光鮮亮眼；但光是對大陸出口就成長14.0％，佔台灣出口高達43.8％，創歷史新高，順差更高達783億美元。換言之，我們「政治仇中、經濟傾中」的傾向已進一步惡化，宛如燙手山芋。一旦大陸採取貿易制裁，台灣經濟馬上遭受重大打擊，民進黨政府有辦法因應嗎？

李貴敏提醒，不要想像大陸不會制裁，以澳洲為例，大陸佔澳洲出口38％，澳洲對大陸享受約450億美元鉅額貨貿順差。但近年來雙方因新冠疫情、地緣政治、5G設備等議題摩擦不斷，大陸已對澳洲立即採取一連串制裁措施，包括最近對澳洲進口葡萄酒課徵107.1％至212.1％反傾銷稅、停止六家牛肉企業自澳洲進口牛肉等。對澳洲都已制裁，萬一中國大陸對我也採經濟制裁，政府有什麼措施可以解決？

李貴敏批評，蔡政府執政以來，無視我們經濟嚴重傾中的事實，一直配合美國川普政府對大陸採取敵對立場，甘作美國對抗中國的代理人；自去年美中升高貿易戰強度，已讓兩岸局勢更加險峻，蔡政府難道不怕大陸在此刻採取反制措施嗎？尤其政府一直講說要分散投資，雞蛋不能放在同一個籃子裡。但到目前為止，財經部會毫無因應準備與應變措施，遑論成效？

李貴敏指出，台灣最應憂慮的是逐步被排除在供應鏈之外，或被日韓所取代。畢竟RCEP成員中有許多新興國家可提供廉價勞力，也有也日韓等巳開發國家享有國際品牌；供應鏈成形與發展更不光是考量成本，還有時效、風險等複雜因素。可以預見的是，日後將有更多RCEP地區的企業將原料出口至其他RCEP國家組裝再出口，以享受便捷成本與效應。政府如繼續掉以輕心，不預防供應鏈地位被他國取代，問題就更嚴重了。

李貴敏也提到，美國前亞太助卿、美國總統當選人拜登核心幕僚坎博（Kurt Campbell）日前已明確表態，期盼兩岸緊張情勢趨緩及恢復某種程度對話。未來拜登上台後，政府的兩岸政策是否調整？是不是更弦易張，回到國民黨向來力主的恢復兩岸對話與良性互動的軌道，或持續採取川普時期仇中態度，總要給民眾一個交代吧。

(中時 )